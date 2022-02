Warum bei der Rhein-Zeitung bewerben

Archivierter Artikel vom 14.11.2017, 14:03 Uhr

Ein attraktives Ausbildungsgehalt

100 % Übernahmechancen nach der Ausbildung

Spannende Karrieremöglichkeiten mit Förderung Ihrer Weiterbildung

Ein sicherer Arbeitsplatz zuhause in Ihrer Heimat

Ein familiäres Arbeitsklima mit tollen Kollegen

Hochmoderne Gebäude, topmoderne Technik

Mitarbeiterrabatte auf unsere Zeitung, auf Markenartikel, Möglichkeiten auf JobRad und vieles mehr

Nach jeder Station erhalten Sie ein detailliertes Feedback der Abteilung. Dies hilft Ihnen, Ihre Stärken zu erkennen und an den Defiziten mit unserer Unterstützung zu arbeiten. Zusätzlich erhalten Sie betriebsinternen Unterricht, in denen spezielle Themen vertieft bzw. detaillierter erklärt werden. Des Weiteren werden Sie von uns präzise auf Prüfungen vorbereitet. In der Berufsschule in Koblenz werden Ihnen wöchentlich die schulischen Grundlagen für die Ausbildung vermittelt.