VG Kirchberg: In 18 Orten wurde kein Dorfoberhaupt gewählt

In 18 der insgesamt 40 Gemeinden, die zur Verbandsgemeinde Kirchberg gehören, ist am Sonntag keine neue Ortsbürgermeisterin beziehungsweise kein neuer Ortsbürgermeistergewählt worden ist. Dies sind Dickenschied, Bärenbach, Hecken, Hahn, Kappel, Lindenschied, Maitzborn, Metzenhausen, Ober Kostenz, Raversbeuren, Reckenhausen, Rödelhausen, Rohrbach, Schlierschied, Sohrschied, Womrath, Woppenroth und Würrich. Dort wird das Dorfoberhaupt in den nächsten Wochen vom Ortsgemeinderat bestimmt.