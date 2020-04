Anzeige

Vermummungsverbot im Straßenverkehr und Covid-19 Pandemie

Ein Pkw-Fahrer, der im fränkischen Fürth am Steuer einen Mund-Nasen-Schutz trug, um sich vor dem Corona-Virus zu schützen, erhielt Anfang April 2020 eine Geldbuße. Über den kuriosen Fall wurde in den Medien berichtet.[1] Die Geldbuße beträgt nach dem Bußgeldkatalog 60 €, Nr. 247a BKat.[2] Er kam vom Einkaufen und wurde von einem Verkehrspolizisten angehalten.[1] www.nordbayern.de v. 7.4.20 („Fürther trug Gesichtsmaske: Wegen Vermummung verwarnt“).[2] Es fällt kein Punkt in Flensburg an.

Lesezeit: 2 Minuten