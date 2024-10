Verkehrseinschränkungen vom 2. bis 7. Oktober

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen hat aus Anlass des 55. Jahrmarktes in Wissen am Samstag und Sonntag, 5. und 6.

Oktober, verkehrsregelnde Maßnahmen angeordnet, teilt das Büro des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit. Demnach sind der Platz des Wissener Jahrmarktes, also der Parkplatz unterhalb der Westerwald Bank, und der Parkplatz „Auf der Rahm“ von Mittwoch, 2. Oktober, 18 Uhr, bis Montag, 7. Oktober, um 12 Uhr gesperrt. Dort gilt in dem genannten Zeitraum ein absolutes Haltverbot. Die Straßen Kirchweg, Auf der Rahm und Im Buschkamp werden ab Freitag, 4. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, um 22 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Rathausstraße zwischen Auf der Rahm und Im Buschkamp wird am Samstag, 5. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, gesperrt. Für den Vorplatz des Rathauses gilt in dem genannten Zeitraum ein absolutes Haltverbot. Das Parken ist hier nur Mitarbeitern des Jahrmarktes gestattet. Es wird darauf hingewiesen, dass widerrechtlich geparkte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.