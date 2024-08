Unterstützergruppe: Kevin ist voller Freude über Rückkehr

Es gibt einen russischsprachigen Telegram-Kanal von Kevin-Lick-Unterstützern. Sie feierten bereits am späten Donnerstagnachmittag die Freilassung des im Westerwald geborenen 19-Jährigen: „Kevin im Rahmen des Gefangenenaustauschs zwischen Deutschland und Russland aus der Kolonie entlassen: Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass seine Tortur in einem russischen Gefängnis ein Ende gefunden hat.

Kevin hat 526 Tage hinter Gittern verbracht und kehrt nun endlich in sein Heimatland – Deutschland – zurück.“ Um 20 Uhr folgte: „Zum Zeitpunkt des Austauschs hat er seine Mutter aus Ankara angerufen und ihr gesagt, dass es ihm gut geht und er allen dankbar ist, die sich um seinen Fall gekümmert haben.“ Am Freitag hieß es: „Kevin informierte uns über seine Pläne – er ist voller Freude über seine Rückkehr nach Hause und plant, sein Studium in naher Zukunft fortzusetzen! Er hatte keine Zweifel daran, dass Deutschland ihn unterstützen würde.“