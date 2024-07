Ungewöhnliche Konzepte im Fokus

Anzeige

Oder wussten Sie, dass Sie an der Westerwälder Seenplatte Zebu-fleisch kaufen können, in Burglahr selbst gemachten Käse in allen Varianten bekommen und sogar einen Ernteanteil bei einer solidarischen Landwirtschaft erwerben können? Dann gibt es da auch Bauern, die alte Apfelsorten erhalten wollen oder sich als Lernort verstehen und Kindern und Jugendlichen ihre wertvolle Arbeit näherbringen möchten. Heute lernen Sie Familie Ladewig in Steinebach an der Wied kennen.

