Über die Künstlerin

Susanne Kriemann, Jahrgang 1972, ist Künstlerin, Professorin für Code & Image an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und Dozentin an der NYU Berlin. Mit Aleksander Komarov organisiert sie seit 2010 die Künstlerinitiative „ABA AiR Berlin Alexanderplatz“. Mit einem erweiterten Konzept des fotografischen Dokuments erforscht Kriemann Landschaften als analoge „Aufzeichnungssysteme“ für vom Menschen verursachte Prozesse.

Ökologie ist sowohl in ihren Motiven als auch in ihrer Arbeitsweise vorherrschend. Ein wesentliches Merkmal ihrer Arbeit ist die Verwendung des recherchierten Materials in Abzügen und Ausstellungen. Dieser Ansatz ist mit archäologischen und geologischen Forschungen verwoben, sodass die (ferne) Vergangenheit von der gemeinsamen Gegenwart und einer spekulativen Zukunft überlagert werden kann. Seit einigen Jahren erforscht Susanne Kriemann die Idee der Zusammenarbeit mit Wesen oder Aspekten der Natur, die traditionell nicht als menschlich gelten. ed