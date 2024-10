Simmern

Turbulentes Weihnachtsfest

Am zweiten und dritten Novemberwochenende geht es auf der Theaterbühne im Haus Siebenborn in Simmern so richtig rund. Da führt die heimische Theatergruppe den Schwank „Ach du Fröhliche“ von Bernd Gombold auf. Das Bühnenteam garantiert köstliche Unterhaltung.