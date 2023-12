Stegskopf ist Teil des Nationalen Naturerbes

Die Stiftungstochter ist im Rahmen des Nationalen Naturerbes verantwortlich für bundesweit 71 Flächen mit 70.000 Hektar in zehn Bundesländern. In Rheinland-Pfalz gehört ihr neben dem Stegskopf auch der Ebenberg bei Landau. Der Bund verzichtet seit 2005 auf den Verkauf wertvoller Naturflächen im Bundeseigentum und hat bislang rund 164.000 Hektar stattdessen dem Naturschutz gewidmet und an Stiftungen, Naturschutzverbände oder Bundesländer übertragen.