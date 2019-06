Mainz

Ein Sportflugzeug hat auf einem Getreidefeld am Rande von Mainz notlanden müssen. Beim Unfall im Stadtteil Finthen wurde die Maschine zerstört, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der 50 Jahre alte Pilot blieb unverletzt, seine 48 Jahre alte Mitfliegerin wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.