Sorge um Ausbildung

Stichwort Ausbildung: Im Unternehmergremium der IHK für den Rhein-Lahn-Kreis und den Westerwaldkreis wächst die Sorge hinsichtlich der Ausbildungsfähigkeit junger Schulabgänger. Es fehle mehr und mehr an elementaren Fähigkeiten in Sprache, den Naturwissenschaften und teilweise auch den sozialen Kompetenzen. Der neuerliche Pisa-Schock, wonach insbesondere die kurz vor Ausbildungsbeginn stehenden 15-Jährigen hierzulande so schlecht wie nie abschnitten, sei für die Wirtschaft nicht überraschend gewesen.

„Es ist für uns in den Unternehmen aber immer frustrierender festzustellen, dass keine wirklichen Fortschritte erkennbar sind. Wieder und wieder bekommen wir hierzulande einen Spiegel vorgehalten, sind aber nicht in der Lage, nachhaltig wirkende Konsequenzen im System zu ziehen“, so der IHK-Beirat. Damit stelle sich die Frage, wie lange die Marke „Made in Germany“ wegen der Erosion von Know-how noch Bestand haben kann. red