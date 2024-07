Bad Breisig

Sommernachtsfest zur 51. Kulinarischen Woche in Bad Breisig

Von Redaktion

i Möchte sich nun etwas zurückziehen. Werner Pommer hat in den letzten Jahren die kulinarische Woche federführend organisiert. Foto: Judith Schumacher

Am Samstag, 27. Juli, findet das Sommernachtsfest als Abschlussveranstaltung der 51. Kulinarischen Woche in der Quellenstadt Bad Breisig statt. Zum Finale der Kulinarischen Woche bietet die Gastronomie entlang der Promenade einen Platz in der ersten Reihe und sorgt sich um das leibliche Wohl der Gäste.