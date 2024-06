„Sieg-Stolz“ aus Opperzau

Über Deutschland hinaus bekannt wurde das Grenzdorf, als das Busunternehmen Marenbach mit Urlaubsfahrten touristische Attraktionen in Nachbarländern erkundete. Am 30. Juli 1938 wurde mit einer auf einem Lastwagen-Chassis aufgebauten Omnibuskarosserie das Busunternehmen von dem damals 21-jährigen Wilhelm Marenbach und dessen Ehefrau Elisabeth, einen Tag nach deren Eheschließung, gegründet.

Der Bus überstand die Kriegswirren, war danach allerdings nicht mehr fahrtüchtig. Es musste Ersatz her, doch woher. Aus einem ausgebrannten Hansa-Llooyd-Lazarettbus, einem Lebensmitteltransporter sowie einem Fiat mit Rechtslenker wurde dann auf dem guten alten Lkw-Unterbau mit großer handwerklicher Kunst ein neues Bus-Vehikel „gezimmert“. An den Seiten wurde, wie auch bei seinem Vorgänger, in großer Schrift „Sieg-Stolz“ aufgemalt. Auf der Fahrer- und Beifahrertür stand: „Wilh. Marenbach, Opperzau, Post Au/Sieg, Ruf Hamm 359“.