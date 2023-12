Sieben machen sich Hoffnung

Geschafft haben es auf die Vorschlagliste: Waldsiedlung Zehlendorf (Berlin), Fundstätte der Schöninger Speere – „Mensch und Jagd vor 300.000 Jahren“ (Niedersachsen), Pretziener Wehr (Sachsen-Anhalt), europäische Großbogenbrücken des 19. Jahrhunderts (Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit Frankreich, Italien und Portugal), keltische Machtzentren der älteren Eisenzeit nordwestlich der Alpen (Baden-Württemberg und Hessen in Kooperation mit Frankreich), Fernsehturm Stuttgart (Baden-Württemberg) und der Olympiapark in München (Bayern).