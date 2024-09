SGE Bad Kreuznach – VfR Baumholder 2:0 (0:0)

Anzeige

VfR Baumholder: Schmitt – Schübelin, M. Gedratis, Ludwig – Lutz, Schulz, Röhrig – Alles, Fuchs (75. Donner) – Lind (78. Schindler), Kley (66. Lucas).

Schiedsrichterin: Laura Schneider (Schifferstadt).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Blenske (49.), 2:0 Schäfer (90.+5).

Rote Karten: Schmitt (74., Handspiel außerhalb des Strafraums zur Verhinderung einer Torchance), VfR-Trainer Dingert (88., Verlassen der Coachingzone).

Beste Spieler: Blenske – Schübelin.

So geht's weiter: Die Eintracht spielt am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Verbandspokal gegen den TuS Steinbach und in der Verbandsliga am Sonntag, 15 Uhr, in Zeiskam, der VfR am Mittwoch, 19 Uhr, im Verbandspokal in Hüffelsheim und in der Verbandsliga am Samstag, 16 Uhr, gegen die TSG Pfeddersheim.