SG Meisenheim – TuS Hackenheim 3:0 (2:0)

Anzeige

TuS Hackenheim: Marschall – Wollmann, M. Gilles, Oertel (90. Dudek), Sadeghi – Sperling (73. Kadokura), Dasli, Gäns (73. Halili) – Kurpejovic – Hulsey (39. Bubach), Steyer.

Schiedsrichter: Schwinzer (Münchweiler).

Zuschauer: 250.

Tore: 1:0 Maurer (7.), 2:0 Giselbrecht (13., Foulelfmeter), 3:0 Maurer (81.).

Beste Spieler: Maurer, Mau. Lörsch, Schneider, Wurdel – Kurpejovic.

So geht's weiter: Die SGM spielt am Sonntag um 15.30 Uhr bei der SG Hüffelsheim, der TuS am Sonntag um 15 Uhr gegen den TSC Zweibrücken.