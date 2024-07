Sasha – ein Künstler mit vielen Gesichtern

Der Kultursalon begrüßt am Samstag, 10. August, um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Sasha & Band an der Glockenspitze in Altenkirchen. Der gebürtige Westfale wurde laut Presseinfo in den 1990er-Jahren unter anderem mit Hits wie „If You Believe“ und „I Feel Lonely“ weltberühmt.