Die Royal Academy of Dance ist die weltweit größte Ausbildungs- und Prüfungsinstitution im klassischen Ballett und hat mit Silver Swans ein Programm speziell für ältere Lernende entwickelt. Im Sinne eines Dachverbands stellt die Academy sicher, dass qualifizierter Unterricht durch speziell geschulte Pädagogen angeboten wird.

Die Koblenzerin Sara Cocker hat die Ausbildung durchlaufen und bietet den Kurs in ihrer Koblenz School of Ballett in der Straße „Am Sender“ 1 in Koblenz am Dienstagvormittag von 10 bis 11 Uhr an.

Die Teilnahme am Silver Swans-Kurs kostet 40 Euro monatlich, zum Schnuppern bietet die Schule eine Zehnerkarte ohne vertragliche Bindung für 150 Euro an. Es sind keine Vorkenntnisse im Ballett erforderlich.

Weitere Infos zu den Kursen gibt es im Netz unter www.koblenz-school-of-ballet.de