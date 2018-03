Rhein in Flammen: Region hat einiges zu bieten

Es ist eines der großen Spektakel: Rhein in Flammen. Am kommenden Samstag, 11. August, werden insgesamt neun Feuerwerke in den sommerlichen Abendhimmel zwischen Braubach und Koblenz geschossen. Höhepunkt des Lichterspektakels ist das Abschlussfeuerwerk von der Festung Ehrenbreitstein um 23 Uhr.

17 Kilometer lang ist die Beleuchtungsstrecke vom Bopparder Hamm bis zum Deutschen Eck. Neun Feuerwerke lassen das romantische Rheintal hell erstrahlen – so wie auf diesem Foto aus dem vergangenen Jahr in Braubach. Foto: Irmgard Edelmann

Dann kommen die 66 Schiffe an, die Europas größten Schiffskonvoi bilden. Im Rhein-Lahn-Kreis wird aber auch eine Menge los sein:

Braubach: Das Sommernachtsfest in den Rheinanlagen steht im Zentrum des Programms der Stadt Braubach. Los geht es um 16 Uhr. Neben den Gaststätten und Cafés in der Stadt sorgen Imbiss- und Getränkestände für das leibliche Wohl.

Bei Musik mit der Tanzband Duo for you und einem Gläschen Braubacher Wein oder einem kühlen Bier lässt sich der Feuerzauber aus nächster Nähe miterleben. Von hier hat man einen Blick auf die Feuerwerke in Spay, Rhens und Braubach.

Um die Wartezeit bis zum Abend zu verkürzen, lockt die Fahrt mit dem Marksburg-Express mit anschließender Burgführung. Ab 15 Uhr beginnt an der Tourist-Information auch ein Rundgang durch die Braubacher Altstadt. Das Feuerwerk in der Rosenstadt wird gegen 21.45 Uhr gezündet.

Lahnstein: RPR1 feiert bereits ab 16 Uhr die offizielle Party zum Feuerwerk auf dem Areal des Lahnecks. Durch das Bühnenprogramm führt Radiomoderator Ralf Schwoll. Mit dem "Sportbund Rheinland – on Tour" und den Bobbin’ Baboons ist für Show- und Musikunterhaltung gleichermaßen gesorgt. Der Eintritt am Rheinufer ist traditionell frei.

Los geht es direkt sportlich: Die Mitglieder des "Sportbund Rheinland – on Tour" zeigen ab 16 Uhr auf der Bühne, was ihr Verein zu bieten hat. Schwungvolle musikalische Unterhaltung bieten dann die Bobbin’ Baboons, die um 20 Uhr die Bühne betreten.

Zu rockigen Songs der 50er-Jahre können die Besucher tanzen und die beeindruckende Aufmachung der Band im Elvis-Look mit Kontrabass, Saxofonen, einem Schlagzeug, einem Klavier und einer Gitarre bewundern. Fans von Rockabilly und Rock'n'Roll werden auf ihre Kosten kommen.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Die Besucher können sich im Biergarten, bei Cocktails oder einer Stärkung an einem der verschiedenen Gastronomiestände entspannen, für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit.

Rhein in Flammen lockt bereits seit mehreren Jahren Tausende Besucher nach Lahnstein. Die Stadt an Rhein und Lahn punktet unter anderem mit der längsten illuminierten Rheinfront von sechs Kilometern. Das Partygelände am Lahneck bietet eine fantastische Sicht auf das spektakuläre Höhenfeuerwerk.

In diesem Jahr feiert die Region ihr zehnjähriges Jubiläum als Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Um dem Respekt zu zollen, steht das Spektakel unter dem Motto "Kulturfeuerwerk 2012".

St. Goarshausen: Hier steht der Rhein traditionell etwas später "in Flammen": In diesem Jahr laden die Städte St. Goar und St. Goarshausen am Samstag, 15. September, ein und veranstalten das traditionelle Feuerwerksspektakel im romantischen Rheintal. tl