Profi soll Jugendliche auf der Straße betreuen

Parallel zu den Überlegungen der Stadt Wirges, die Jugend- und Sozialarbeit neu zu konzipieren, denkt auch die Verbandsgemeinde in dieser Frage um. In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 17. Februar hatte die SPD-Fraktion beantragt, einen Streetworker einzustellen. Der Rat einigte sich darauf, das Thema im Ausschuss zu beraten. Anfang März hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss mit der Einstellung eines Streetworker befasst. Hintergrund ist, dass die Stelle in der Generationenbeauftragten im Rathaus ab 1. November vakant ist. Denn Sue Mueller wechselt in die Freizeitphase der Altersteilzeit. Geplant ist, die Aufgabenschwerpunkte der Vollzeitstelle neu zu definieren, weil die Mitarbeit in der Flüchtlingshilfe inzwischen weniger gefordert ist und sich die Seniorenarbeit neben der Organisation von Familienfahrten und des Internettreffs auf die Betreuung der „Wäller Heinzelmännchen“ erstreckt, die weitgehend selbstständig arbeiten. Demgegenüber sei ein erhöhter Bedarf im sozialen Arbeitsfeld Jugendarbeit, Jugendräume und Jugendschutz zu verzeichnen. Deshalb soll sich der künftige Stelleninhaber um eine aufsuchende Jugendsozialarbeit (Streetwork) im öffentlichen Raum kümmern.

Denkbar sei auch eine Einzelfallbetreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in belasteten Lebenssituationen, so die Verwaltung. Der Streetworker, Voraussetzung ist ein Studium der Sozialpädagogik, soll zudem die Arbeit von Jugendpflegern, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.