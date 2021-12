Papa Umi in Neuwied: Systemgastronomie in Perfektion

Archivierter Artikel vom 12.08.2016, 18:12 Uhr

Von unserer Redakteurin Nicole Mieding

Früher Freitagabend, im Lokal rappelt's schon heftig, und wir haben nicht reserviert. Macht nichts, der Empfang ist trotzdem freundlich. Kurzer Blick in den tragbaren Computer und wir dürfen uns auf einer Bank in der ersten Reihe mit direktem Blick auf die Küche einfädeln.

Ambiente

Gesessen und gegessen wird auf langen Holztischen und -bänken. Sieht ordentlich-aufgeräumt aus, ein bisschen wie in der Schule. Mit bekanntem Effekt: Wir fangen gleich an, mit dem Sitznachbarn zu schwatzen. Von der Decke hängen edel-schlichte Pendelleuchten, die alles in warmgelbes Licht tauchen und auch tagsüber teintfreundliches Kerzenlichtambiente verbreiten. Geschickt, denn so strahlt die kühl ausgeleuchtete offene Küche umso heller und zieht den Blick der Gäste an. Der fällt geradewegs auf einen Haufen Köche mit Piratenkopftüchern (genauer gezählt sind's acht), die hinter der Anrichte ameisenfleißig vor sich hin werkeln. Körbe voller Avocados, Limetten, Ingwerknollen verbreiten Marktflair und behaupten: Hier wird frisch gekocht! Und wirklich, sie stehen da nicht bloß zur Deko, denn die Köche greifen rein. Auch die in einer Kühltheke appetitlich angehäuften Lachs- und Thunfischstücke nebst frischen Garnelen und ausgelösten Jakobsmuscheln werden zusehends weniger. Also besser schnell bestellen, bevor wir am Ende leer ausgehen.

Auswahl

Die Karte klärt zunächst über die Nährwerte der verschiedenen Fisch- und Fleischsorten auf. Dann geht's los mit klassischen Asia-Vorspeisen: Frühlingsrollen, Wantans, Saté-Spießen nebst Umi Tapas – einer Variation kalter und warmer Vorspeisen – oder einem Reisburger mit Wildkräutersalat und wahlweise gegrilltem Huhn, Lachs oder Rind. So kann's weitergehen. Tut's auch. Es folgen traditionelle Suppen, originelle Salate, Reisnudel- und Currygerichte. Bis hierher haben wir uns reichlich Appetit angelesen, die Entscheidung fällt jetzt schon schwer. Und dabei kommt die Fischabteilung erst noch: gegrillter Thunfisch mit Wildkräutern, Teriyaki-Biolachs, gegrillte Biojakobsmuscheln, schließlich Sashimi und Sushi. Wer sich's leicht machen will, nimmt eines von acht Sushi-Menüs. Der Teller des Nachbarn macht Lust, wir lassen uns inspirieren und wählen einen Bun aus warmen Reisnudeln mit gebratenen Garnelen sowie gegrilltem Thun und erkundigen uns, ob wir uns das kleinste Sushi-Menü als Vorspeise teilen dürfen.

Service

Wir dürfen. Und nicht nur das. Die Bedienung fragt, ob wir die anschließenden Hauptgerichte als volle oder kleine Portion möchten. Wie nett, wir entscheiden uns für klein. Vielleicht ein Fehler. Denn während wir warten, werden unmittelbar vor unseren Augen barocke Stillleben aus rohem Fisch aufgetürmt, Lachs-Teriyaki mit dem Bunsenbrenner abgeflämmt und quietschgrüne Avocadofilets zu Türmchen arrangiert, in denen kopfüber eine knackfrische Garnele taucht und Schwänzchen in die Höh' spielt. Die Köche beherrschen ihr Handwerk aus dem Effeff, das Arrangieren der essbaren Kunstwerke läuft wie geschmiert. Obendrein sieht alles höchst liebevoll aus.

Essen

Zum Glück auch das zum Entrée degradierte Sushi-Menü, das aus jeweils acht Avocado-, Thunfisch und Lachs-Maki besteht. Die mit Algen ummantelten Reisröllchen sind kunstvoll auf einer Schieferplatte getürmt und mit frischer Brunnenkresse garniert. Die Avocado schmeckt wie frisch vom Baum gepflückt. Wasabi und Ingwer sind scharf, die rohen Fische frisch. Alles wie sich's gehört. Wie gern würde man sich jetzt durch weitere Sushi-Kollektionen stäbeln, aber leider haben wir bloß die Einsteigerversion bestellt. Erfreulicherweise fegt, was dann kommt, die Enttäuschung darüber hinweg: Knackfrischer Wildkräuter-Sprossensalat, unter dem Reisnudeln in einer duftigen Vinaigrette aus Chili, Ingwer und Limetten baden. Die Garnelen sind von guter Qualität und haben Biss, genau wie die gerösteten Erdnüsse. Auf Teller Nummer zwei rekelt sich ein Prachtstück vom Thunfisch auf einem Bett aus Wildkräutern, gebratenem Chinakohl, Sojasprossen und pikant gewürztem und scharf angebratenem Duftreis. Der Fisch ist perfekt gegrillt und zerfällt auf Druck mit der Gabel in saftige Scheiben. Doch auch wenn er sich so willig ergibt, müssen wir nach der Hälfte kapitulieren. Ein Jammer. Die Kellnerin packt uns den Rest für daheim ein. Das äußerst erstrebenswerte Grünteeeis mit frischer Mango passt beim besten Willen nicht mehr rein. Aber wir kommen wieder.

Preis-Leistung

Vorspeisen kosten zwischen 4,50 und 13,50 Euro (Tapas-Mix für zwei Personen), Hauptgerichte liegen zwischen 10,50 und 19,50 Euro, die Sushi-Menüs beginnen bei 11,50 Euro, einen hausgemachten Cocktail aus Japanischer Zitrusmolke mit frischen Kräutern und Früchten gibt's für 4,80 Euro. Zu diesen Preisen gibt es sensationell frische, handgemachte Speisen und einen Service, der deutlich über dem gängigen Standard liegt. Die Gerichte werden in hochwertigem Keramikgeschirr serviert, die Teller sind vorgewärmt. Der Service ist selbst bei vollem Haus aufmerksam. Nach dem Abtragen des ersten Gangs wird eine fehlende Serviette ersetzt. Flugs zieht die Kellnerin einen Schaber aus der Schürze und kratzt einen Wachsfleck, den wir verursacht haben, vom Tisch.

Fazit

Wenn Systemgastronomie so funktioniert, dann gern mehr davon! Die Verfahren in der Küche sind streng standardisiert, alle Abläufe fluppen. Alles, was an den Gast geht, ist von gleichbleibender Qualität. Auf dem Teller landet hochprofessionelles, hübsch anzusehendes Küchenhandwerk fern vom lieblosen Einerlei, das man von Restaurantketten zur Genüge kennt. Beim Service wird der Dienst am Gast groß geschrieben. Das Personal sieht seinen Job darin, Wünsche zu erfüllen. Das mag an der asiatischen Auffassung von Dienstleistung liegen, die dem Gastrogewerbe oft fehlt. „Papa Umi“ ist auch in Bonn vertreten, eine weitere Filiale soll bald nach Koblenz kommen. Falls diese Leistung der Standard ist, kann man sich darauf jetzt schon freuen.

Adresse

Papa Umi

Schlossstraße 40

56564 Neuwied

Mo.-Sa. 11-22 Uhr, So. 12-22 Uhr

Tel. 02631/944 64 88

www.papa-umi.de