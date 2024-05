Plus

Ortschefs werden dringend gesucht

E war schon vor Monaten abzusehen: In einer ganzen Reihe von Kommunen in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan werden die Bürgermeisterwahlen ausfallen – mangels Kandidaten. Dass es aber gleich 15 von 34 Orten betrifft, darunter auch die Stadt Meisenheim, ist dann doch erschreckend. Auch wenn die Gründe nachvollziehbar sind, warum selbst engagierte Bürger vor der großen Verantwortung und dem noch größeren Zeitaufwand im Amt an der Spitze zurückschrecken.