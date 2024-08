Plus Koblenz Olympia und Transformation: Paris hat Maßstäbe gesetzt Von Klaus Reimann i 10.08.2024, Frankreich, Paris: Olympia, Paris 2024, Sicherheitskräfte patrouillieren am Ballon mit dem Olympischen Feuer. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Es fängt schon damit an, wie es aufhört. Das olympische Feuer ist erloschen, die Spiele sind vorbei – das ist die althergebrachte Formulierung für die Schlusssequenz olympischer Spiele, wie sie für die Schließung des Spiele-Paradieses Paris allerdings nur zur Hälfte zutrifft. Lesezeit: 2 Minuten

Was einstmals als olympisches Feuer galt, war in der Stadt der Lichter eine durch Leuchtdioden inszenierte Feuer-Illusion. 200 Hochdrucknebeldüsen erzeugten eine Wasserdampfwolke, um den Flacker- und Raucheffekt echter Flammen zu erzeugen. Das Feuer in Paris, es wurde einfach ausgeknipst. Wohltuend andere Spiele Paris war von Beginn an anders. Und so wie die ...