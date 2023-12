Oberweseler Schule sammelt Spenden für Sanierung des Mädchenschlafsaals

Plus

Neben den vielen schönen Momenten wurde auch deutlich, in welcher Armut und unter welchen teils schlechten Bedingungen die Menschen vor Ort leben. Die Oberweseler Realschule plus versucht deswegen, nach den vielen kleinen Unterstützungsmaßnahmen der vergangenen Jahre ein größeres Bauprojekt zu finanzieren. Die Schüler an der Schule in Ruanda sind in Internatsform untergebracht.