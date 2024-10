Plus Idar-Oberstein

Mörder wurde nie gefasst: Umfeld der Preußischen Brücke in Idar-Oberstein bereits zweimal Fundort von Leichen

i Das Umfeld an der Preußischen Brücke war bereits zweimal Fundort von Leichen. Foto: NZ Archiv

Die Preußische Brücke und ihre Umgebung waren bereits zweimal Schauplatz sehr trauriger Ereignisse: Am 27. März 2003 (Dicker Donnerstag) fand ein Spaziergänger eine männliche Leiche in einem Gebüsch an der Preußischen Brücke. Die Kriminalpolizei nahm sofort die Ermittlungen auf und konnte am Fundort Ausweispapiere und einen Geldbeutel sicherstellen, die vermutlich dem Verstorbenen gehörten.