Ministerpräsident a.D. als Ehrengast im Stadtrat St. Goar: Kurt Beck ermuntert zum Engagement

Ministerpräsident a. D. Kurt Beck kurz vor seiner Ansprache im Stadtrat St. Goar zusammen mit dem Ex-Beigeordneten Hans Werner Stein.

Warnung vor einer Spaltung der Gesellschaft und zugleich die Ermunterung für demokratisches und bürgerschaftliches Engagement – für seine Rede im Stadtrat St. Goar erhält Ministerpräsident a. D. Kurt Beck (SPD) minutenlangen Applaus. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der bekannte Landespolitiker dabei die Herausforderungen und zugleich die elementare Bedeutung des kommunalpolitischen Ehrenamtes hervorhebt.

Zunächst dankt Beck auch all jenen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl für den Stadtrat gestellt haben, aber nicht in das Gremium gewählt wurden. Auch diese Menschen verdienten Anerkennung für ihr Engagement und ihre Arbeit. Eine Anerkennung, so Beck, die in unserer Gesellschaft unterentwickelt sei. Dabei sei es ein ...