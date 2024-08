„Mama, die Frau ist da!“: Nur zwei Frauen sitzen in der VG Rhein-Mosel im politischen Chefsessel – wie kommt's?

Kathrin Laymann, 40 Jahre alt, geboren in Fürstenfeldbruck, hat sich bereits als Schülerin politisch engagiert. Im Studium ging es weiter, sie kandidierte für Kommunalwahlen, Landtagswahlen, „was man eben so macht“, fasst sie locker zusammen.

Als sie dann 2011 in die Region zog, um ihre Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit bei der damaligen Kevag -während der Fusion war sie im Changemanagement tätig, danach in der Energiepolitik – anzufangen, lernte sie die Region erst mal kennen, engagierte sich politisch eher im Hintergrund.

Ihre politische Heimat fand sie hier bei den Freien Wählern, in Bayern war sie noch Mitglied der FDP. Im Hintergrund arbeitete sie auf inhaltlicher Ebene, schrieb etwa am Bundestagswahlprogramm mit, bekam immer die Möglichkeit, als fachkundige Dritte bei Ausschüssen teilzunehmen. Das sei das Schöne an dem politischen Wirken in Koblenz gewesen, dass immer Parteimitglieder als fachkundige Dritte in den Themen dabei waren. Ihr Thema sei natürlich Energie und Umwelt, Grünflächen oder auch Stadtentwässerung gewesen. Seit 2022 ist sie als Nachfolgerin von Bruno Seibeld Verbandsgemeindebürgermeisterin.