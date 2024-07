Louis Chahem: Altenkirchen wieder in Betrieb nehmen

Der Altenkirchener Mediziner Louis Chahem ist Lokalpatriot: „Man kann mit gesundem Menschenverstand das Altenkirchener Krankenhaus nicht schließen. Als niedergelassener Hausarzt und Internist würde ich es umgekehrt bevorzugen, nämlich das Krankenhaus in Hachenburg zu schließen und das Krankenhaus Altenkirchen wieder in Betrieb zu nehmen“, schreibt er in einer Mitteilung an unsere Zeitung. In Altenkirchen sei alles in einem deutlich besseren Zustand: die OP-Räume, die Intensivstation, die Krankenzimmer, die Bausubstanz und noch vieles mehr, argumentiert er.