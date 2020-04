Lieferservice – Unser Biermobil kommt auch zu dir!

Anzeige

Im Coronamodus steht Ihre Lahnsteiner Brauerei in leicht modifizierter Form bereit. Sie bestellen, wir liefern! #stayathome

Der Brauereimarkt in der Sandgasse 1 in Oberlahnstein hat Montag – Freitag 9 – 14 Uhr geöffnet.

Der Heimdienst fährt Montag – Donnerstag nach Lahnstein, Koblenz und Umgebung. Bestellungen könnt Ihr per Email bestellannahme@lahnsteiner-brauerei.de aufgeben oder telefonisch 02621-91740.

Der Onlineshop hat rund um die Uhr geöffnet.

Eine Liste von Getränkemärkten, in denen es unsere Produkte zu erwerben gibt, befindet sich hier.

Einige Craftbiere gibt es frisch abgefüllt: Grutbier mit neuem Rezept, Honigbier, Kirschbier, IPA, ...!

Nehmen wir es ernst – aber nicht schwer.

Unternehmen wir alles um uns selbst und andere nicht zu infizieren. Stehen wir denen bei, die erkrankt sind, oder deren Freunde und Verwandte gestorben sind.

Denken wir aber auch daran, was unsere Eltern und Großeltern in den Weltkriegen durchleiden mussten oder an das, was viele Menschen auch heute leider in vielen Ländern erleiden müssen: Tod, Hunger, Vertreibung, Vergewaltigung, Armut...

Denken wir aber auch daran dass wir nun einmal die Zeit haben etwas mehr von dieser Zeit mit unserer Familie zu verbringen. Wenn wir ehrllich sind nehmen wir uns alle oft zu wenig Zeit für unsere Lieben.

Auch Corona geht irgendwann!

Bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!