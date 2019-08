Perl

Auf dem Mosel-Radweg sieht man immer wieder Radfahrer, die aufmerksam an ihrem Handy lauschen, sich interessiert in der Landschaft umschauen, aber selbst nichts sagen. Was machen sie da eigentlich? Sie haben sich die Lauschtour-App auf ihr Mobiltelefon geladen. Das macht sich mit einem „Bing“ bemerkbar, wenn eine der 40 Hörstationen auf dem Mosel-Radweg erreicht ist. Dann heißt es absteigen und zuhören. Winzer, Kultur- und Weinbotschafter sowie interessante Leute aus der Region erzählen ihre Geschichten und Anekdoten zu touristischen Höhepunkten, vermitteln Wissen zum Wein und zu den archäologischen Schätzen der Region.