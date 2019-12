Archivierter Artikel vom 14.06.2019, 10:08 Uhr

Lahnsteiner Brauerei – Kirschbier

Kirschbier ist eine ruhmreiche Tradition – und dies nicht nur in Belgien. Auch am Rhein herrschte in früheren Jahrhunderten ein reger Anbau von Kirschen und auch deren Verwertung in Form von Kirschbier. Rund 80 Kirschsorten sind in der Region heimisch, darunter auch einige ausschließlich in der Region.

