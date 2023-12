Plus

„Alltagskompetenzen können heute nicht mehr selbstverständlich in allen Elternhäusern vermittelt werden. Die Schule muss auffangen, was heute nicht mehr überall Thema ist, damit die Kinder gut ausgerüstet ins Leben starten können“, stellte der Hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) kürzlich bei einem Besuch in der Taunusschule fest. Mit „Fit for life“ habe die Schule ein „tolles Konzept“ auf die Beine gestellt.