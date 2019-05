Mendig

In dieser Wandertour ist alles drin: Idyllische Täler mit plätscherndem Nass, kühler Laubwald, beeindruckende Tuffsteinwände, genüssliche Wiesenpassagen zum Träumen und kühne Anstiege, die Kräfte fordern. Das alles wird gekrönt von sensationellen Panoramaaussichten. Am Parkplatz Erlenmühle am Ernteweg in Mendig beginnen wir die Rundtour.