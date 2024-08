Die Deutsche GigaNetz will alle Limburger Stadtteile und Blumenrod an das Glasfasernetz anschließen. Ob es dazu tatsächlich kommt, soll allerdings erst Ende des Jahres feststehen. Wer hingegen in der Kernstadt wohnt und auf die Deutsche GigaNetz gesetzt hat, geht leer aus.

Anzeige

Die Nachfrage in der Kernstadt nach einem Glasfaserprodukt war viel zu gering. So steht es auch in einem Kundenschreiben schon vom vergangenen Januar, in dem das Unternehmen seinen Rückzug aus der Kernstadt ankündigt. „Bitte beachten Sie, dass der Vertrag unter den gegebenen Umständen nicht bindend ist“, heißt es in den Kundenschreiben weiter, „da wir in Ihrem Gebiet nicht wie geplant innerhalb von 24 Monaten ausbauen werden.“ dick