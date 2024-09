Plus

Julia Lambrichs Weg zum Wein führte zunächst über die Molekularbiologie

Die 26-jährige Julia Lambrich ist im Familienweingut Albert Lambrich in Oberwesel-Dellhofen aufgewachsen, schlug aber zunächst einen anderen Weg ein: Sie begann nach dem Abitur ein Studium der Molekularbiologie. Nachdem sie zwei Jahre Abstand zum Weingut hatte, merkte sie aber schnell, dass ihr etwas fehlte: „Ein Leben ohne Wein war für mich doch nicht das Wahre“, sagt sie im Nachhinein. Also absolvierte sie zunächst ein Auslandspraktikum in Südtirol und begann dann ein Studium der Internationalen Weinwirtschaft in Geisenheim.