In memoriam Edgar Wolf

Edgar Wolf trat 1970 in der Kohlmaier-Ära als Diplom-Verwaltungswirt in den Dienst der Stadt Limburg ein. Er war von der Bundeswehr im Schloss Oranienstein in die Kommunalverwaltung gewechselt und machte sich schnell einen Namen als persönlicher Referent des Bürgermeisters. Wolf beherrschte die Klaviatur des Protokolls und war in dieser Funktion über 35 Jahre bis zu seinem Ruhestand 2005 den Bürgermeistern Josef Kohlmaier, Wolfgang Rüdiger, Peter Arnold und Martin Richard zu Diensten.