Im Porträt: Der neue HSV-Trainer Andreas Bollenbach

Der 59-jährige Andreas Bollenbach bezeichnet sich selbst als „ein klein wenig handballverrückt“. Der vierfache Vater, im Zivilberuf Banker, gehörte zu den Gründungsmitgliedern der HSG Rhein-Nahe Bingen, arbeitete dort im Vorstand mit und war auch Vorsitzender. Seit 2004 arbeitet Bollenbach als Trainer, betreute unter anderem die Frauen der SG Bingelheim, einem Zusammenschluss aus Bingen und Ingelheim, die zweite Männermannschaft der HSG Rhein-Nahe in der Rheinhessenliga und deren A-Jugend in der Oberliga.

Anzeige

Zuletzt führte er die SG Rheintal zur Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga und zum Aufstieg in die Oberliga. „Unabhängig von meinem Engagement in Bad Sobernheim hatte ich der SG frühzeitig gesagt, dass es meine letzte Saison sein würde“, erklärt Bollenbach. ga