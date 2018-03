Historische Bilderreise

Auch in diesem Jahr wird der anstehende verkaufsoffene Sonntag in Boppard vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) dazu genutzt, mit einer mehr als hundert Exponate umfassenden historischen Fotoausstellung die Angebotspalette dieses Familientages in der Rheinstadt aufzuwerten. Am Sonntag, 25. März, lädt der Heimatkundliche Arbeitskreis des Verkehrs- und Verschönerungsvereins zwischen 13 und 18 Uhr bei freiem Eintritt ins Eingangsfoyer der Stadthalle zu einer heimatkundlichen Zeitreise zurück ins 20.

Jahrhundert ein. Bekannte und weniger bekannte Fotoerinnerungen dokumentieren eindrucksvoll die mächtigsten Hochwasser und Eisgänge des Rheines im letzten Jahrhundert.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.