Herthasee und Baggersee: Badevergnügen in der Natur

Der Herthasee bei Holzappel liegt direkt an der B 417 und ist ein beliebter Badesee. Je nach Witterung ist er bis Ende August/Anfang September ab 10 Uhr zum Schwimmen geöffnet. Am Herthasee gibt es einen Wachdienst der DLRG. Erkennungszeichen: Ist die Fahne am DLRG-Haus gehisst, ist der Badebetrieb möglich. Karten und Auskünfte erhält man an der Kasse, Telefon 06439/5385. Parkplätze und einen Wohnmobilstellplatz findet man direkt am See.Der Baggersee Diez ist aktuell noch wegen immer wieder auftretender Algenschlieren (Blaualgen) geschlossen. Die Besitzer bemühen sich aber um eine zeitnahe Beprobung durch das Landesamt für Umwelt (LfU) und eine baldige Wiedereröffnung. Geöffnet ist normalerweise an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien von 10