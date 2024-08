Heimische Betriebe im Kreis präsentieren sich zum ersten Mal von 18 bis 24 Uhr

Anzeige

Mit dabei sind die Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen, Cryotherm GmbH Co.KG, Dalex Automation & Welding GmbH, Dellner Bubenzer, Dellner Bubenzer-Forschung und Entwicklung, Gromnitza Systemhaus, Group Schumacher, Firma Karl Georg, die Landfabrik GmbH, Kleusberg GmbH & Co.KG, Stahlbauhoch3 GmbH, Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (Time), Thomas Group, Universität Siegen – Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät, Firma Werit und die Wezek GmbH.

16 spannende Stationen also aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro- und Landtechnik, Stahl und Kunststoff, IT wie auch aus dem Bildungssektor – darunter auch die wichtigsten Arbeitgeber der Region, die in der Zeit von 18 bis 24 Uhr eine Mischung aus reservierungsfreien und reservierungspflichtigen Programmen anbieten. Letztere kommen insbesondere bei Führungen durch laufende Produktionsvorgänge zum Tragen. Geboten werden Landmaschinenausstellungen, Roboter in Aktion, Livevorführungen und zahlreiche Einblicke in verschiedene Bereiche der Technik. Neben der Möglichkeit, die Standorte mit dem eigenen Fahrzeug anzufahren, werden an den Techniknacht-„Drehkreuzen“ Wissen und Kirchen insgesamt acht verschiedene Ausfahrten in den Landkreis angeboten.

Schnittpunkte in Wissen und Kirchen

Bei jeder dieser Ausfahrten werden drei bis vier Standorte angesteuert. Für die Selbstfahrer besteht die Möglichkeit, individuelle Programmabläufe selbst zusammenzustellen. Dabei sind Reservierungen erforderlich, die mittels „Techniknachtcode“ auf dem Ticket vorgenommen werden. Bis zu zwei reservierungspflichtige Programmpunkte können gebucht werden, die reservierungsfreien sind frei zugänglich. Die Tickets sind ab sofort online über die Website nacht-der-technik.de erhältlich. Sie berechtigen zum Eintritt in alle Stationen oder zur Teilnahme an einer Exkursion. Das Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, für Schüler, Auszubildende und Studenten ist das Ticket kostenlos, muss aber dennoch bestellt werden.