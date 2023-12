Plus

Entgegen der Ankündigung auf der Tagesordnung wurde in der jüngsten Sitzung des Kreistages nicht über den Haushalt 2024 des Kreises Ahrweiler debattiert und entschieden. Die Fraktionen von CDU, SPD, FWG und FWG hatten in einem gemeinsamen Antrag die Absetzung von der Tagesordnung beantragt. Auch Landrätin Cornelia Weigand hatte zuvor angekündigt, den Tagesordnungspunkt „Haushaltsberatungen 2024“ vertagen zu wollen. So war der Absetzungsbeschluss einstimmig.