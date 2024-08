Großer Baum bei der Marksburg fiel plötzlich um

Auch gesunde Bäume entlang des Rheinsteigs können urplötzlich umkippen. So jüngst geschehen nahe der Marksburg in Braubach. Des Rätsels Lösung: Auch hier wurzeln die Bäume flach auf dem Felsuntergrund.

Wenn zum Beispiel starker Regen fällt, das Laubwerk nass ist und entsprechendes Gewicht hat, der Boden aber schon wieder trocken ist, kann ein Baum ins Kippen geraten – wie in diesem Fall. Früher einmal wurden die Hänge häufig in Form des Niederwalds bewirtschaftet, das heißt, die Bäume wurden immer wieder gekappt, damit sie neu ausschlagen konnten. Deshalb wurden sie in der Regel gar nicht so alt und groß wie heute, was ihrem Halt auf felsigem Grund gut tat. Den umgekippten Stamm bei der Marksburg hat die Deutsche Burgenvereinigung übrigens rasch durch eine Bendorfer Fachfirma beseitigen lassen. ms