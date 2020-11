Genuss in einem besonderen Winter. Gutes aus der Struthof-Brennerei.

Jetzt ist es Zeit uns selbst etwas Gutes zu gönnen und unseren Lieben mit schmackhaften Geschenken zu zeigen, dass wir an sie denken. Die passenden Spezialitäten dazu gibt es in der Struthof-Brennerei, der Heimatmanufaktur im Westerwald.

In diesem Winter ist die Struthof-Brennerei auch auf Facebook für Sie präsent. Damit bleiben wir in Kontakt.

Sorgen und Stress schaden unserem Wohlbefinden. Nutzen wir die Winterzeit um es uns zuhause gemütlich zu machen und die guten Dinge zu genießen. Wenn wir nicht zusammen sein können, kann ein entspanntes Telefonat eine gute Alternative sein. Mit dem Versandservice der Struthof-Brennerei lassen sich die Spezialitäten einfach und schnell an Familie und Freunde verschicken. Dann können wir uns via Telefon oder Computer zuprosten und gemeinsam genießen.

Das Besondere verschenken

So reich wie die Erzeugnisse der Natur, so reich ist auch die Aromenvielfalt der Struthof-Spezialitäten. Aus dem Vollen geschöpft, ist Gutes und Schmackhaftes entstanden. Neben kernigen Westerwälder Traditionsbränden, findet man auf dem Struthof gereifte Whiskyspezialitäten, flüssige Obstgenüsse und leckere Liköre. Vor den Festtagen werden die Flaschen sorgsam ausgewählt und zu dekorativen Präsentkörben und -paketen zusammengestellt. In der Kornstube findet man in unserer Präsenteauswahl immer etwas Passendes. Bei dem Besuch unserer Kunden halten wir natürlich die gültigen Corona-Regeln ein. Natürlich ist auch eine Bestellung im Internet-Shop: www.brennerei-struthof.de, Versand oder kontaktlose Abholung möglich.

Die Heimatmanufaktur auf dem Struthof

Gutes wird immer mit den Händen gemacht. Und natürlich mit Sachverstand und ganz viel Liebe. Seit 1766 brennt die Familie Lieber aus besten Zutaten schmackhafte und erlesene Spirituosen. In jedem Jahr erweitert Marianne Lieber das Sortiment um ganz besondere Spezialitäten.

Ihre Inspirationen und natürlichen Zutaten schöpft sie aus der Westerwälder Landschaft, den Feldern, Wiesen und Wäldern, die den Struthof umgeben. Hier findet sie das Getreide, die Früchte und Kräuter, die sie zu echten Bränden, edlen Destillaten und aromareichen Likören verarbeitet. Mit gekonnter Brennkunst kommt die Ernte des Sommers zum Genießen in Fässer, Flaschen und Gläser.

Die Kornstube wartet

Für uns sind Kunden immer Gäste und Freunde. Wir freuen uns sehr auf Sie in unserer üppig dekorierten Kornstube. Natürlich halten wir die geltenden Corona-Regeln ein und erfüllen gerne so kontaktlos wie möglich alle Ihre Wünsche.

Struthof-Brennerei

Montag bis Samstag: von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr

Telefonisch bestellen: 02661 / 2461 (Kontaktlos abholen!)