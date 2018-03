Gemeinsam Leben auf dem Land ermöglichen

Infrastruktur ist auf dem Land ein großes Thema. Bei seinem Besuch in der RLZ-Redaktion sprach SPD-Generalsekretär Alexander Schweitzer über das, was es braucht, damit sich die Menschen im Kreis wohlfühlen können.

Neuer Sozialminister der SPD in Rheinland-Pfalz: Alexander Schweitzer

Herr Schweitzer, Sie sind auf Sommertour im Rhein-Lahn-Kreis unterwegs. Worauf haben die Leute hier Sie angesprochen?

Heute Morgen hatte ich Begegnungen mit den Betreuern beim AWO-Ferienlager und mit den Kindern dort. Die Kinder haben mich aber nicht auf die Landespolitik angesprochen, sondern mich gefragt, wie groß ich bin und was ich heute Morgen gefrühstückt habe.

Wahrscheinlich sehen die Kinder einen Zusammenhang zwischen meiner Körpergröße und meinen Frühstücksangewohnheiten. (lacht).

Der Rhein-Lahn-Kreis ist ein Flächenkreis mit vielen kleinen Dörfern. Was muss passieren, damit die Menschen hier weiterhin leben und arbeiten können, statt in die Städte zu fliehen?

Da spielt die Infrastruktur sicher eine ganz große Rolle. Wir brauchen vernünftige Verkehrswege, die gut ausgebaut sein müssen und die man immer wieder sanieren muss. Wir brauchen aber nicht nur ein gutes Verkehrsnetz für den Individualverkehr, sondern auch Ideen für den öffentlichen Nahverkehr.

Da gab es in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren gute Ideen. Das heißt aber nicht, dass wir schon da sind, wo mancher gerne wäre: dass wir stündlich oder halbstündlich von jedem Dorf in die nächste Kreisstadt verkehren könnten bis spätabends. Da muss man sich auch realistisch die Frage stellen, ob wir jemals dahin kommen werden.

Können Gemeinden und Städte das leisten?

Wir werden private Ergänzungen brauchen, etwa durch Ruftaxen. Es gibt auch tolle Initiativen durch Bürgerbusse, die teils ehrenamtlich getragen werden. Das ist auch wichtig für Menschen, die kein Auto fahren, damit sie sagen können: Ich kann es mir leisten, auf dem Land zu wohnen.

Was braucht es noch, um zufrieden im Dorf leben zu können?

Ich bin selbst auf dem Land groß geworden und weiß, dass das für viele Menschen schöner ist als in der Stadt. Aber es braucht nicht nur gute Verkehrswege, sondern auch eine gute Versorgung vor Ort.

Ein günstiger Bauplatz alleine nutzt nichts, wenn man für einen kleinen Einkauf schon ins Auto steigen muss. Man braucht Schulen und Kindergärten. Und es wird immer wichtiger, dass es schnelles Internet gibt.

Das gilt für Leute, die von zu Hause arbeiten wollen, aber auch für die, die nur abends mal ins Netz wollen. Eine gute Netzverbindung haben wir noch nicht überall in Rheinland-Pfalz, aber es ist eine entscheidende Frage, damit die Menschen gerne in ihrer ländlichen Gemeinde bleiben wollen.

Ein Problem ist die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs. Sind manche Gemeinden irgendwann einfach nicht mehr zu tragen, weil es keine Geschäfte mehr gibt und deshalb niemand mehr dort leben will?

Ich finde, es ist nie eine Option, Orte und Regionen fallen zu lassen. An manchen Orten sind Supermärkte vielleicht kaum noch wirtschaftlich zu betreiben. Aber es gibt auch ein Umdenken in den Lebensmittelkonzernen.

Viele stellen ihre Mitarbeiter mittlerweile regional ein, sie verwerten Waren aus der Region. Außerdem gibt es Konzepte wie Dorfläden: Man braucht ja nicht unbedingt immer einen Supermarkt. Für das Nötigste reicht ein Dorfladen. Und so einen Laden kann man auch in Zusammenarbeit von Vereinen und einer Supermarktkette organisieren.

Dann liefert der Supermarkt die Waren, und der Verein stellt die Räume und das Personal. Es ist eine große Herausforderung, so etwas zu schaffen. Aber auch die ist zu bewältigen.

Das heißt, Ehrenamt und Politik müssen stärker zusammenarbeiten?

Ja, ich glaube da haben wir erst Lösungsansätze, aber noch nicht die Lösung schlechthin. Es gibt viele gute Beispiele von Orten mit wenigen Einwohnern, die einen Dorfladen haben. Diese Beispiele können andere Orte motivieren.

Wobei die Voraussetzung ist, dass das Dorf attraktiv genug ist, damit Leute da überhaupt wohnen wollen.

Ich muss sagen: Ich kenne zwar nicht alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz, aber ich bin noch keiner begegnet, die völlig uninteressant wäre. Die haben alle etwas Charakteristisches. Man kann sich überall in Rheinland-Pfalz wohlfühlen.

Klappt das auch als jüngerer Mensch – wenn das schnelle Internet fehlt?

Ich glaube, das ist nicht ganz entscheidend. Wenn man sich in der Familie wohlfühlt, wenn Freunde da sind, dann ist das schnelle Internet vielleicht gar nicht so wichtig. Aber natürlich ist es so, dass die junge Generation diese Infrastruktur braucht. Wenn die nicht da ist, verlassen manche wider eigenen Willen ihre Heimatgemeinde.

Sind Sie schon einmal hier im Kreis übers Land gefahren und haben versucht, ein Foto zu twittern?

Ja, habe ich. Und es hat nicht funktioniert (lacht).

Die Interview führte Alexander Hoffmann