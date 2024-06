Fünf Jahrzehnte in Bildern

Zum 50. Limburger Altstadtfest hat der Journalist Dieter Fluck mit dem Ausrichter Martin Horne die Idee entwickelt, den Besuchern eine Rückschau auf Ereignisse in vergangenen Jahrzehnten zu ermöglichen. Auf der Basis seines Archivs stellte er einen bunten Bilderbogen zusammen, den Horne auf große Schautafeln drucken ließ.

Wer erinnert sich an das Aartal-Duo? Uschi und Christin aus Holzheim sorgten einst mit Volksmusik für gute Stimmung. Foto: Archiv Dieter Fluck

Sie werden auf dem Fest an verschiedenen Stellen in der Altstadt aufgestellt. Ein Schwerpunkt ist am historischen Rathaus auf dem Fischmarkt. Je Banner werden 21 Fotos gezeigt. Insgesamt sind es 84 Fotos. 44 Fotos sind schwarz-weiß aus den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. flu