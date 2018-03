Aus unserem Archiv

Wie stellen sich die Parteien im Kreis Altenkirchen in Zukunft die ärztliche Versorgung vor Ort vor? Unter dieser Überschrift haben wir allen im Kreistag vertretenen Gruppierungen dieselben fünf Fragen gestellt. Die Antworten gehen, was nicht völlig überrascht, doch weit auseinander. Lesen Sie in dieser Ausgabe auf Seite 14, mit welchen Rezepten CDU, FDP und Grüne einem drohenden Ärztemangel auf dem Land entgegenwirken wollen.