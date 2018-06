Mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür feiert die Firma Gebrüder Schmidt (heute: GS-Kunststofftechnik) am kommenden Wochenende ihr seltenes Jubiläum. Am Freitag, 8. Juni, gibt es in der Messe Idar-Oberstein ein buntes Programm für geladene Gäste und Mitarbeiter mit dem aus dem SWR-3-Hörfunk bekannten Kabarettisten Stefan Reusch („Reuschs Woche“) und der Showband Juke Box Heroes.

Am Sonntag, 10. Juni, öffnet die Firma dann von 10 bis 17 Uhr ihre Pforten für interessierte Besucher. Auch dort wartet ein buntes Programm mit Markt-, Essens- und Getränkeständen, ein ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.