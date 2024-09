FC Schmittweiler-Callbach – SG Hüffelsheim 2:4 (0:2)

FC Schmittweiler-Callbach: Lu. Frenger (57. Decker) – Atama, Heimann, Hilitanu – Luciano (90.+1 Le. Frenger), C. Rech, J. Rech, Naujoks (90.+5 S. Frenger) – Tanase (90.+4 Klein), Görlek (65. A. Rech), Scherer.

SG Hüffelsheim: König – Baier, Hermann, Mörbel – Keita, Dayton, Müller, Hahn – El-Haiwan (90.+4 Mathern), Lind (67. Stelzel) – Reidenbach.

Schiedsrichter: Kessler (Katzweiler).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Lind (29.), 0:2 Reidenbach (35.), 1:2 A. Rech (71.), 2:2 A. Rech (72.), 2:3 Stelzel (90.), 2:4 Reidenbach (90.+3).

Beste Spieler: A. Rech, Scherer – Reidenbach, Hahn.

So geht's weiter: Der FCS spielt am Mittwoch, 19 Uhr, beim SV Kirchheimbolanden, die SGH erwartet am Mittwoch, 19.30 Uhr, die SG Rieschweiler.