Ein verdienstvoller Stifter

Prälat Matthäus Müller, der Geldgeber der nach ihm benannten Stiftung, wurde am 15. Dezember 1846 in Wicker bei Mainz als zweitjüngstes von acht Kindern eines begüterten Müllers geboren. Nach der Lateinschule in Eltville besuchte er das Bischöfliche Konvikt in Hadamar und bestand am dortigen Gymnasium das Abitur. Nach dem Studium der Theologie in Mainz wurde er 1873 in Limburg zum Priester geweiht. Unter anderem lebte und wirkte er fast 36 Jahre in Aulhausen.