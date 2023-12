Koblenz

Ein Buch voller „Koblenzer Geheimnisse“

Koblenz und die Region sind voll von Geschichten, voller rätselhafter und oft übersehener Überbleibsel aus der Vergangenheit. Das Buch „Koblenzer Geheimnisse“ geht diesen nach. Es ist in Kooperation zwischen der Rhein-Zeitung und dem Bast Medien Verlag erschienen. In der Adventszeit stellen wir Auszüge daraus in Form eines Adventskalenders vor. Das Buch (Hardcover) kostet 24 Euro, hat 192 Seiten und ist durchgehend bebildert.